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Происшествия

Жители пострадавшего от урагана хутора Манойлин показали фото разрухи

Происшествия 24.07.2026 20:06
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24.07.2026 20:06


В Волгоградской области в результате урагана, пронесшегося 24 июля по хутору Манойлин Клетского района, дома местных жителей оказались частично разрушены. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», на многих домах сорвало крыши, а у одной из местных семей еще и обрушилась кирпичная кладка дома. 


Как ранее сообщала редакция информагентства, стихия разгулялась в хуторе днем. К вечеру селяне, успешно завершившие уборку хлеба и находившиеся на выходном, без посторонней помощи разобрали часть завалов и, как могли, пострались укрыть корма, которые готовят для скота на предстоящую зиму. Однако, говорят сельчане, работы предстоит непочатый край. При всем этом по истечении дня нет понимания – придут ли им на помощь местные власти.


– Ураган прошел не по всем домам. Потому те, кто избежал этой беды, поспешили на помощь пострадавшим. К вечеру у нас сложилась такая картина: очень сильно пострадали подворье Ахметкалиевых и Панютиной. У Ахметкалиевых вообще мрак – полностью всё снесло и дом пострадал, кирпичи обрушились. Кроме того, большой ущерб нанесён подворьям Манойлиных, Сташковых, Трофимовых, Хисматуллиных, – передают в редакцию информацию хуторяне. – У многих фактически в эту ночь не будет над головой крыши.


Волгоградцы уже сообщили – МЧС к ним выезжать отказалось. 

– Но кто-то же нам должен помочь? Когда было наводнение в Дагестане, были мобилизованы все возможные силы. У нас, конечно, не такой масштаб, но и нам нужна помощь: нужно восстанавливать дома и амбары, – говорят волгоградцы. 


В результате разгула стихии хутор Манойлин оказался еще и без электричества. Энергетики в настоящее время занимаются устранением этой проблемы. 



От администрации Клетского района и профильных ведомств на момент публикации официальных заявлений не поступало. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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