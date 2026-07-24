Главное

ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета» Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Опасный «контент»: блогер из Батайска поплатилась за безрассудную поездку
Погоня за лайками едва не обернулась трагедией. В Ростовской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности пассажирку автомобиля, которая, сообщает Привет-Ростов, снимала опасные маневры на дороге и выкладывала их в...
Федеральные новости
 Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моря
Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили исследование азовской рыбы и обнаружили в одном из видов радиоактивный изотоп, сообщает Привет-Ростов. Результаты, однако, не стали поводом для запрета на вылов и употребление...
Общество

Останки найденного на территории «лагеря смерти» бойца НКВД передали в Грузию

Общество 24.07.2026 15:03
0
24.07.2026 15:03


Останки бойца НКВД Александра Дзманашвили, найденные на территории сталинградского «лагеря смерти», передали в Грузию. С этой просьбой к поисковикам обратилась дочь погибшего защитника города.


Организуя выездные экспедиции, участники поискового отряда «Наследники Победы», уже несколько лет по крупицам собирают историю лагеря для советских военнопленных «Дулаг-205» в районе современного поселка Горьковский Советского района. В этом году рядом с останками погибших бойцов волгоградцам удалось найти и смертный медальон.

Позже выяснилось, что он принадлежал красноармейцу войск НКВД СССР Александру Григорьевичу Дзманашвили, родившемуся в 1908 году в селе Бодбе Сигнахского района Грузинской ССР, – рассказали в волгоградской академии МВД.


Распутывая историческую цепочку, волгоградские поисковики через грузинских коллег нашли предполагаемую дочь погибшего защитника Сталинграда. Взятые у 85-летней женщины образцы ДНК не оставили никаких сомнений – вероятность родства составила 99,9999 процента.

Дочь красноармейца попросила передать останки ее отца в Грузию, – отмечают в академии МВД. – На исторической родине участник Сталинградской битвы обретет покой уже в августе.


Шокирующую правду о жизни лагеря «Дулаг-205» корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале. По словам самих узников, в «Дулаг-205» жили до шести тысяч человек. Уже освободив его территорию, советские бойцы обнаружили более полутора тысяч неубранных трупов на входе, а также более двух с половиной тысяч тел убитых в трех ямах, располагавшихся в 50-100 метрах от лагеря.

Ежедневно в 5:30 всех их выгоняли на рытье окопов и блиндажей, заставляли откапывать из-под снега траву для лошадей, рыть могилы, – писал в очерке «Кровавые злодеяния гитлеровцев в селе Алексеевка» руководитель Сталинградского обкома ВКП(б) Алексей Чуянов. – Работа продолжалась дотемна, а иногда и позднее. Не выполнявших нормы, отстававших от строя и жаловавшихся на плохое состояние здоровья немцы избивали палками, а часто пристреливали.


В «Дулаге-205», где содержались не только военные, но и мирные жители осажденного города, шутки ради выпускали собак, на потеху немецким солдатам травивших и раздиравших пленных. На допросах, вошедших в обиход лагерной жизни, сталинградцев жестоко избивали – многие из них с подобных экзекуций уже не возвращались.

Фото Волгоградской академии МВД России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.07.2026 17:43
Общество 24.07.2026 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 17:15
Общество 24.07.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 17:14
Общество 24.07.2026 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 16:30
Общество 24.07.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 15:57
Общество 24.07.2026 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 15:03
Общество 24.07.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 14:27
Общество 24.07.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 13:13
Общество 24.07.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 12:53
Общество 24.07.2026 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 12:15
Общество 24.07.2026 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.07.2026 12:03
Общество 24.07.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 11:28
Общество 24.07.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 11:21
Общество 24.07.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 10:00
Общество 24.07.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2026 09:31
Общество 24.07.2026 09:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
«Разгребают завалы всем селом»: в хуторе Манойлин ураганом разворотило постройки и снесло крыши с домовСмотреть фотографии
17:46
ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета»Смотреть фотографии
17:43
Под Волгоградом увезли с полей 48 мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
В Волжском на выходные вводят «сухой закон»: где будут действовать ограниченияСмотреть фотографии
17:14
Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесуСмотреть фотографии
16:30
Стартует новый этап развития «Аксайской Дубравы» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
В Краснооктябрьском районе Волгограда разбился упавший с высоты школьникСмотреть фотографии
15:57
«Молодость все переносит»: в Волгограде ветеран войны отмечает свое 102-летиеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Останки найденного на территории «лагеря смерти» бойца НКВД передали в ГрузиюСмотреть фотографии
14:42
Банк России снизил ключевую ставку до 14%Смотреть фотографии
14:27
В аэпопорту Волгограда задерживают и отменяют вечерние рейсыСмотреть фотографии
13:59
УФНС напомнило волгоградцам о последнем дне сдачи важной отчетности: он 27 июляСмотреть фотографии
13:32
Волгоградец из пронзенной ломом иномарки находится в тяжелом состоянииСмотреть фотографии
13:28
ПСБ снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область «вскипит» от 42-градусной жарыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде собрали в одном зале лучших следователей регионаСмотреть фотографии
12:32
«Заливай, сколько хочешь»: «Газпром» отменил лимиты на АИ-92 на волгоградских АЗССмотреть фотографии
12:26
Задержанный в Волгограде юрист Мельниченко на допросе заговорил на языке террористовСмотреть фотографии
12:15
В кафе и ресторанах в центре Волгограда во время мониторинга вскрыли ряд нарушенийСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Солист группы «Чайф» отказался от прогулки по Волгограду: почему?Смотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Лом взлетел с дороги и ранил пассажира иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
Устаревший за 40 лет котел меняют в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области ждут потока туристов из Китая: заключено соглашениеСмотреть фотографии
10:57
С осужденной экс-чиновницы в Волжском взыскали 1,5 млн рублей по делу о льготных путевкахСмотреть фотографии
10:11
Серафима Фокина берёт второе золото в КалугеСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец получил 8 лет «строгача» за смертельное избиение сожителя материСмотреть фотографии
09:31
Вторая магнитная буря июля накрыла волгоградцевСмотреть фотографии
09:01
МЧС: Грозовой ливень обрушится на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:37
Рой украинских БПЛА сбили 24 июля над 16 регионами РФСмотреть фотографии
08:11
Объявлена судейская бригада на матч «КАМАЗ» – «Ротор»Смотреть фотографии
 