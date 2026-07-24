



Останки бойца НКВД Александра Дзманашвили, найденные на территории сталинградского «лагеря смерти», передали в Грузию. С этой просьбой к поисковикам обратилась дочь погибшего защитника города.





Организуя выездные экспедиции, участники поискового отряда «Наследники Победы», уже несколько лет по крупицам собирают историю лагеря для советских военнопленных «Дулаг-205» в районе современного поселка Горьковский Советского района. В этом году рядом с останками погибших бойцов волгоградцам удалось найти и смертный медальон.

– Позже выяснилось, что он принадлежал красноармейцу войск НКВД СССР Александру Григорьевичу Дзманашвили, родившемуся в 1908 году в селе Бодбе Сигнахского района Грузинской ССР, – рассказали в волгоградской академии МВД.





Распутывая историческую цепочку, волгоградские поисковики через грузинских коллег нашли предполагаемую дочь погибшего защитника Сталинграда. Взятые у 85-летней женщины образцы ДНК не оставили никаких сомнений – вероятность родства составила 99,9999 процента.

– Дочь красноармейца попросила передать останки ее отца в Грузию, – отмечают в академии МВД. – На исторической родине участник Сталинградской битвы обретет покой уже в августе.





Шокирующую правду о жизни лагеря «Дулаг-205» корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале. По словам самих узников, в «Дулаг-205» жили до шести тысяч человек. Уже освободив его территорию, советские бойцы обнаружили более полутора тысяч неубранных трупов на входе, а также более двух с половиной тысяч тел убитых в трех ямах, располагавшихся в 50-100 метрах от лагеря.

– Ежедневно в 5:30 всех их выгоняли на рытье окопов и блиндажей, заставляли откапывать из-под снега траву для лошадей, рыть могилы, – писал в очерке «Кровавые злодеяния гитлеровцев в селе Алексеевка» руководитель Сталинградского обкома ВКП(б) Алексей Чуянов. – Работа продолжалась дотемна, а иногда и позднее. Не выполнявших нормы, отстававших от строя и жаловавшихся на плохое состояние здоровья немцы избивали палками, а часто пристреливали.





В «Дулаге-205», где содержались не только военные, но и мирные жители осажденного города, шутки ради выпускали собак, на потеху немецким солдатам травивших и раздиравших пленных. На допросах, вошедших в обиход лагерной жизни, сталинградцев жестоко избивали – многие из них с подобных экзекуций уже не возвращались.

Фото Волгоградской академии МВД России