



Ветеран Великой Отечественной войны Гаврил Василенко отмечает свой 102-й день рождения. Волгоградский долгожитель встречает серьезную дату поистине богатым человеком – его семья, включающая пятерых детей, десятерых внуков, шестнадцать правнуков и даже троих праправнуков, с трудом помещается на фото.





Когда в стране грянула Великая Отечественная, Гаврилу не было и восемнадцати. Однако оставаться в стороне мальчишка не хотел – приписал себе недостающие полгода и в 1942-м отправился на фронт. Служил связистом, обеспечивая связь командования с воюющими частями. Но уже в 1943-м году получил серьезнейшее ранение.

– Я – кубанский казак. От Краснодара 40 километров. В армию забрали, и тогда уже все – Сталинград, – рассказывает ветеран, почетный гражданин Советского района Волгограда Гаврил Василенко. – В 1942 призвали, а в 1943-м по ранению ушел. После ранения уже был негоден, поэтому отправился на восстановление Сталинграда.





Закалке людей того поколения, которые вынесли все тяготы, но при этом не разучились любить жизнь, можно лишь позавидовать. Из разрушенного Сталинграда юношу отправили в совхоз трактористом. Ветеран Великой Отечественной вспоминает, что работать на машинах с неудобными железными сидениями было крайне непросто, однако добавляет с улыбкой на лице: «Молодость все переносит».

– Свой день рождения Гаврил Василенко встречает в окружении огромной семьи. Поздравить его с такой значимой датой сегодня пришли и представители Советского района, Совета ветеранов, а также друзья, близкие, знакомые и соседи, – отметили в районной администрации.

Фото и видео администрации Советского района Волгограда/Vk.com