17 июля Роспотребнадзор России прокомментировал появившийся в СМИ термин «наноклещи», которые якобы атакуют этим летом жителей разных регионов России. Как выяснилось, такое название не совсем корректное, так как в данном случае о новом виде членистоногих речи не идет.

Под «наноклещами» имеют в виду молодых особей иксодовых клещей (нимфах). Их размер составляет 1-2 мм. Чаще всего они питаются кровью животных, но могут напасть и на человека.

Чем опасны нимфы?

– Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью, – поясняет Роспотребнадзор.

Несмотря на свой маленький размер, они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций. При этом крошечных членистоногих сразу заметить сложно.

Как защититься?





Избежать контакта и заражения от молодых особей иксодовых клещей можно, если соблюдать следующие правила:

- Не ходить по высокой траве в лесопарковых зонах и пользоваться только оборудованными тропами;

- Не оголять руки и ноги на прогулке по лесопарковой местности. Брюки необходимо заправлять в носки или обувь. Обнаружить клеща визуально быстрее поможет светлая одежда;

- Для защиты нужно обрабатывать одежду и участки тела акарицидными и репеллентными средствами строго по инструкции;

- Тщательно осматривать себя и домашних животных после возвращения с прогулки по лесопарковой зоне.

Как снять клеща?

Если членистоногое все-таки обнаружено на теле, то необходимо его извлечь при помощи стерильного пинцета или специализированного устройства, зафиксировав максимально близко к кожному покрову. Удалять клеща нужно плавным движением вертикально вверх без вращения. Место укуса подлежит обязательной антисептической обработке. Извлеченного паразита нужно поместить в герметичную емкость, чтобы передать в лабораторию на исследование.

При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.



Фото сгенерировано ИИ