17 июля Роспотребнадзор России прокомментировал появившийся в СМИ термин «наноклещи», которые якобы атакуют этим летом жителей разных регионов России. Как выяснилось, такое название не совсем корректное, так как в данном случае о новом виде членистоногих речи не идет.
Под «наноклещами» имеют в виду молодых особей иксодовых клещей (нимфах). Их размер составляет 1-2 мм. Чаще всего они питаются кровью животных, но могут напасть и на человека.
Чем опасны нимфы?
– Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью, – поясняет Роспотребнадзор.
Несмотря на свой маленький размер, они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций. При этом крошечных членистоногих сразу заметить сложно.
Как защититься?
Избежать контакта и заражения от молодых особей иксодовых клещей можно, если соблюдать следующие правила:
- Не ходить по высокой траве в лесопарковых зонах и пользоваться только оборудованными тропами;
- Не оголять руки и ноги на прогулке по лесопарковой местности. Брюки необходимо заправлять в носки или обувь. Обнаружить клеща визуально быстрее поможет светлая одежда;
- Для защиты нужно обрабатывать одежду и участки тела акарицидными и репеллентными средствами строго по инструкции;
- Тщательно осматривать себя и домашних животных после возвращения с прогулки по лесопарковой зоне.
Как снять клеща?
Если членистоногое все-таки обнаружено на теле, то необходимо его извлечь при помощи стерильного пинцета или специализированного устройства, зафиксировав максимально близко к кожному покрову. Удалять клеща нужно плавным движением вертикально вверх без вращения. Место укуса подлежит обязательной антисептической обработке. Извлеченного паразита нужно поместить в герметичную емкость, чтобы передать в лабораторию на исследование.
При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.
Фото сгенерировано ИИ