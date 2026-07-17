



17 июля – особая дата для Волгограда. В этом году она объединила два события: 84-ю годовщину начала Сталинградской битвы и первую годовщину открытия бюста начальника УНКВД по Сталинградской области генерал-лейтенанта Александра Воронина.

В этот день сотрудники УФСБ возложили цветы к памятнику, который был установлен ровно год назад. Для волгоградских чекистов это место – символ памяти о стойкости и мужестве сталинградских сотрудников органов безопасности. Их подвиги, как и уроки той войны, не должны быть забыты.

Архивы заговорили: как жили села под оккупацией

Ко дню памяти архивный отдел УФСБ рассекретил новые документы. Они проливают свет на политику фашистов в первые месяцы оккупации районов Сталинградской области.





Как следует из справок, с первых дней захвата территорий немецкое командование развязало настоящий террор. Мирное население подвергалось грабежам, репрессиям, массовым обыскам. У людей забирали продовольствие, одежду, обувь – всё, что могло пригодиться оккупантам. Особенно жестоко преследовали коммунистов, комсомольцев и всех, кто мог оказать сопротивление.

Четыре месяца ада

Один из документов – акт от 6 декабря 1942 года – рассказывает о зверствах в селе Жутово-Первый:

«… Четыре месяца село Жутово-Первый Сталинградской области находилось под властью немецко-румынских оккупантов. Первые три дня немецким солдатам были предоставлены для свободного разгула и грабежа.

Пьяные гитлеровские головорезы грабили, насиловали женщин и девушек, избивали и расстреливали взрослых и детей… была сделана перепись населения, учет скота, птицы и другого имущества. И гитлеровцы приступили к «организованному» грабежу и истреблению людей…

По предварительному подсчету правления колхоза, немецко-румынские захватчики причинили колхозникам убыток на три миллиона рублей. Но, и этого оказалось мало для палачей…»

ИА «Высота 102» публикует текст еще одного рассекреченного документа – справки о положении в захваченных фашистами населенных пунктах Сталинградской области:

СПРАВКА

о положении в оккупированных противником районах

С момента возникновения военных действий на территории Сталинградской области, с 15–17 июля по 12 августа, войсками противника оккупированы: Клетский, Чернышковский, Тормошинский, Котельниковский, Верхне-Курмоярский, Нижне-Чирский, Ворошиловский, Перелазовский, Серафимовичский, Кагановичский и частично Калачовский районы правого берега Дона.

Агентурным путем и опросом вышедших с оккупированных территорий установлено, что вражеские войска в районах Сталинградской и Ростовской областей с момента оккупации населенных пунктов проводят грабеж оставшихся колхозников, отбирают индивидуальный скот, птицу, хлеб и другие продукты, а также ценные домашние вещи (Клетский, Серафимовичский, Боковский, Перелазовский, Сиротинский и другие районы).

В оккупированных немцами селах, там где колхозники разобрали колхозное имущество (хлеб, скот, птицу, инвентарь), немцы в порядке приказа обязывают в 24 часа очистить все имущество колхозов и сдать в распоряжение немецких властей. В специально вынесенных по этому вопросу приказах предусмотрен расстрел лиц, уклоняющихся от возврата имущества. В результате грабежа населения в основном настроено враждебно к немцам.

Отмечаются отдельные факты открытого недовольства. Так, колхозница, имеющая 4 малолетних детей, просила не отбирать у нее корову и после отказа ей в этом, она обозвала немецкого офицера грабителем, который тут же ее застрелил.

По сообщению агента в оккупированных хуторах Сиротинского и Клетского районов никаких органов власти немцы пока не создают, ограничиваясь грабежом населения.

При захвате населенного пункта немцы немедленно производят облавы населенных пунктов с целью задержания военнослужащих Красной Армии и партизан. Огороды и места, внушающие подозрения, простреливаются ружейно-пулеметным огнем, после чего следуют повальные обыски квартир местных жителей. Движение по селам в ночное время запрещено. По селам, грунтовым, полевым и посевным дорогам несется патрульная служба. В полях, лесах и оврагах производятся частые облавы (Буденновский район, Ворошиловградской обл.).

В ст. Морозовской, Ростовской области, сразу же после ее оккупации немецким командованием были расставлены патрули, которые начали задерживать и сгонять в комендатуру всю оставшуюся людей 1923–1925 годов рождения. После допроса о принадлежности к комсомолу и партизанам, отобрав группу в 200 человек, пешим порядком направляли в Шиллерово, якобы, на работу.

В станице Цимлянской все взрослое население немецким командованием, под силой оружия, согнано на строительство переправы через р. Дон и категорически воспрещено расходиться даже в момент действия советской авиации.

Оригиналы рассекреченных документов смотрите в конце публикации.

Память и правда

Рассекреченные документы – это не просто страницы истории. Это живые свидетельства того, через что прошли жители Сталинградской области в годы войны. И сегодня, спустя 84 года, волгоградские чекисты продолжают работу, чтобы правда о тех событиях осталась известной и доступной.

Возложение цветов к бюсту Воронина сегодня – дань уважения не только одному человеку, но и всем, кто встал на защиту родной земли в самые страшные дни её истории.