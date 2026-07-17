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Общество

Ушел из жизни создатель волгоградской кардиослужбы Всеволод Васильевич Щучкин

Общество 17.07.2026 17:54
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17.07.2026 17:54


На 89-м году жизни скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Всеволод Васильевич Щучкин. Печальное известие 17 июля сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, который он возглавлял в непростое для всей страны время. 

Создатель кардиологической службы 

Всеволод Васильевич возглавлял комитет здравоохранения Волгоградской области с 1987 по 1996 год. Именно в этот период в регионе создавалась кардиологическая служба и закладывались основы современной системы оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 1997 году он стал первым главным врачом Волгоградского областного клинического кардиологического центра и руководил им более десяти лет. Под его руководством внедрялись новейшие методы диагностики и лечения, укреплялась материально-техническая база, совершенствовалась организация кардиологической помощи. Результатом этой работы стало снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение качества медицинской помощи для тысяч жителей региона.

Заслуги и признание

За многолетний добросовестный труд Всеволод Васильевич был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации», награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и другими государственными и ведомственными наградами. Он оставил после себя более 50 научных публикаций по актуальным вопросам медицины и организации здравоохранения.

Коллеги, ученики и все медицинское сообщество запомнят его как талантливого руководителя, высококвалифицированного врача, мудрого наставника и человека исключительной порядочности. Он был беззаветно предан своему делу и до последних дней оставался примером служения профессии.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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