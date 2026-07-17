



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Урюпинск и Урюпинский район. В центре внимания были промышленная модернизация, реставрация кафедрального собора, благоустройство общественных пространств и программы развития муниципалитетов. Глава региона осмотрел ключевые объекты и провел встречу с активом.

Импортозамещение на крановом заводе

Площадку предприятия Бочаров посещал в декабре 2025 года. Тогда здесь только начинали масштабный инвестпроект. Теперь уже установлено современное оборудование, и завод готовится к выпуску электрических талей грузоподъемностью от 1 до 25 тонн и высотой подъема до 100 метров.





Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей, из которых более 232 млн рублей уже предоставлено в виде господдержки (Минпромторг России и региональный Фонд развития промышленности). В 2026 году планируется выпустить 475 талей, а на полную мощность – 500 единиц в год – завод выйдет к концу 2027 года. В перспективе производство могут увеличить до 12 тыс. талей в год.

– Мы сегодня увидели опережающую работу предприятия по созданию новых производственных мощностей – это достаточно серьезный шаг в реализации наших программ развития. Мы обсудили новые виды продукции, которые могут здесь выпускаться. Планы хорошие, и со своей стороны мы их поддержим. В целом, мы рассчитываем, что в течение следующих трех-четырех лет наше производство крановой техники, тельферного оборудования займет серьезную нишу в стране, – отметил Бочаров.

Кафедральный собор: реставрация к 200-летию явления иконы

В Урюпинске продолжается преображение кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы – памятника архитектуры регионального значения. Здесь хранится чудотворная Урюпинская икона Божией Матери – одна из главных святынь Волгоградской области.





В этом году на территории собора на средства благотворителей завершено строительство Крестильной церкви Иоанна Кронштадтского, готовится ввод в эксплуатацию. Идет финальная стадия реставрации и росписи храма: фресками уже украшены трапезная, входы и алтарь, сейчас расписывается центральная часть. Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года.

– В 2027 году мы будем отмечать 200-летие явления Урюпинской Божией Матери, и мы уже приступили к подготовке к этому событию. В этом году будет сделан первый шаг — откроем обновленный кафедральный собор. В реконструкции участвуют внебюджетные источники, средства необходимые выделили, изменения колоссальные происходят. К концу сентября основные работы будут завершены, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Новый сквер у двух вокзалов

Еще один значимый объект – квер двух вокзалов на площади 1,3 га. Благоустройство выполнено на 99%: здесь уже есть амфитеатр, сцена, детские и спортивные площадки, арт-объект «Урюпинское время», павильон «Связь», скамейки и лежаки. Смонтировано освещение и видеонаблюдение.





Одновременно приведена в порядок прилегающая территория – привокзальная площадь, остановки и тротуары.





В ходе встречи с активом Урюпинска Андрей Бочаров отметил важность совместной работы с жителями:

– Одна из важных задач – формирование программ развития муниципальных образований. Важно понять, что необходимо еще дополнительно сделать, предусмотреть, обсудить проекты будущего. Важно, что в этой работе принимают участие жители: они формируют задачи, а мы оказываем содействие, чтобы инициативы были реализованы. Урюпинск и Урюпинский район реализуют программы в соответствии с планами, и, что тоже очень важно, все сделанное в предыдущие годы сохраняется в хорошем состоянии. Это еще раз говорит о том, что жители к изменениям, решениям и работам, которые были проведены, относятся бережно.