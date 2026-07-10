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Михаил Щербаков завоевал третье золото на юниорском первенстве Европы по плаванию

Спорт 10.07.2026 19:07
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10.07.2026 19:07


Волгоградские спортсмены отметились сразу двумя наградами. Серафима Фокина завоевала серебро на дистанции 100 метров баттерфляем. Финиш получился острым: 58,67 – и всего одно касание до золота. Катерина Сантамброджо из Италии оказалась чуть быстрее – 58,63. А позади осталась плотная группа, где даже сотые решают всё: бронза у Барбары Лесневски из Польши – 58,78. Для Серафимы это не просто серебро – это доказательство, что она держится в одном ритме с лучшими.

В тот же день прозвучало имя Михаила Щербакова. Его 200 метров комплексом – это история про ровный, уверенный ход и железную концовку. 1:58.12 – и никакой суеты. Рядом финишировали сильные соперники: Эрми Онус из Турции (2.00,18) и Симон Лавиолетти из Бельгии (2.00,37). Но в этот день темп задавал именно Щербаков.

Два заплыва, два разных напряжения – и два повода для Волгограда гордиться своими пловцами.

Александр Веселовский
Фото ИИ

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