Александр Хубулов – в «Роторе»: волгоградцы усилили атаку





Футбольный клуб «Ротор» официально усилил линию атаки: новым нападающим команды стал Александр Хубулов. Контракт с 20‑летним форвардом подписан по схеме «3+1».

Александр родился 28 октября 2005 года во Владикавказе, его рост – 181 см. Футбольный путь Хубулова начался в ДЮСШ «Спартак», а уже в 14 лет он перешёл в систему московского «Динамо», где последовательно прошёл все ступени подготовки – от юношеских команд до «Динамо‑2» и далее к практике на более высоком уровне.

В минувшем сезоне 2025/2026 Хубулов выступал за «Черноморец» и сумел ярко проявить себя в Первой Лиге: в 13 матчах он записал на свой счёт 7 голов и 1 результативную передачу. Эта результативность наглядно демонстрирует, что форвард умеет решать задачи в матчах против крепких соперников и стабильно приносить команде очки.

Статистика Александра говорит сама за себя: за карьеру он провёл 128 игр, забил 40 мячей и отдал 15 голевых передач. Особенно продуктивными получились выступления в рамках Второй Лиги – в том числе чемпионство в LEON‑Второй Лиге (дивизион Б) в составе «Динамо‑2». Ещё раньше, на юношеском уровне, Хубулов выделялся высокой результативностью: например, в сезоне 2021/2022 в ЮФЛ‑2 за «Краснодар U‑16» он отличился 11 голами и 5 передачами в 21 игре.

Кроме клубной карьеры, Александр привлекался в сборные России возрастных категорий U‑15 и U‑17, что подтверждает интерес к игроку со стороны тренерского штаба национальной системы подготовки.

Для «Ротора» подписание Хубулова – это не просто усиление состава, а целенаправленное укрепление атакующего потенциала. Молодой, но уже набравшийся опыта в матчах Первой Лиги форвард способен добавить вариативности в игру команды и стать одним из тех, кто будет решать исход напряжённых встреч. Болельщики вправе рассчитывать, что скоро фамилия Хубулов будет регулярно появляться в сводках лучших моментов матчей с участием волгоградцев.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»