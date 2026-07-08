



Гандбольный клуб «Динамо‑Синара» возобновил тренировочный процесс после межсезонного отпуска. Уже сегодня спортсменки приступят к полноценным занятиям. В работе примут участие игроки основного состава прошлого сезона, пять новичков, а также перспективные гандболистки из клубного дубля сообщает пресс-служба «Динамо-Синары».

До 20 июля команду ожидают втягивающие тренировки – обязательный этап для поэтапного наращивания нагрузок и восстановления командного взаимодействия. По завершении этого цикла стартует основной домашний сбор, в рамках которого особое внимание будет уделено подготовке к Спартакиаде, которая пройдёт во второй половине августа в Тольятти.

Стратегия клуба на сезон строится на сочетании опыта и притока свежей энергии: точечное усиление состава призвано повысить вариативность игровых схем, а привлечение игроков из дубля – сформировать резерв и усилить внутреннюю конкуренцию.

Директор СШОР по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян поделилась планами и настроем коллектива:

– Смотрим в будущее с оптимизмом, – отмечает она. – Задачи перед командой в новом сезоне стоят серьёзные. На мой взгляд, подобрался довольно боеспособный состав. Так что будем смотреть. Девочки готовы работать и полны энтузиазма. Естественно мы подбирали игроков точечно – именно под нашу команду, на усиление. К сожалению, есть и травмированные. Но это спортивная жизнь: травмы есть травмы. Скивко, Минченко, Безбабных восстанавливаются. Мы на них сильно надеемся. Реабилитация идёт по плану. Как только будут готовы – будут играть.





Руководитель клуба также обозначила турнирные ориентиры на сезон:

– На предварительном этапе необходимо попасть в первую шестёрку, а по итогам чемпионата – в четвёрку лучших команд страны. Да, это амбициозные планы. Насколько они выполнимы – посмотрим. В любом случае будем смотреть по ситуации. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Очень хочется надеяться на то, что мы подойдём к плей‑офф в оптимальном составе, сыгранными.

Предстоящие сборы – фундамент, от качества которого во многом зависит успешность выступления команды в официальных матчах. В «Динамо‑Синаре» намерены подойти к играм максимально собранными: с отлаженными связками, чётко выстроенной тактикой и достаточным запасом прочности для преодоления длинной турнирной дистанции.

Александр Веселовский

Фото: Пресс-служба «Динамо-Синара»