



Четвёртый игровой день чемпионата Волгоградской области по мини‑футболу в формате 8×8 подтвердил: турнир держит высокую планку зрелищности. В восьми матчах команды наколотили 77 мячей – в среднем почти по 10 за игру. Турнирная картина продолжает меняться, а борьба за верхние строчки становится плотнее.

Крупные счета: доминирование фаворитов

Сразу несколько встреч завершились с заметным перевесом одной из сторон. Особенно показателен матч «Ковчег» – «НВТЗ‑Центум» (3:12). Гости уверенно контролировали ход встречи, а во второй половине игры разница в классе проявилась особенно отчётливо. Для «Ковчега» такой результат – серьёзное испытание, которое позволяет выявить проблемные зоны и скорректировать работу над ошибками.

Ещё один разгромный счёт – 9:0 в пользу «Ермака» над тем же «Ковчегом». Команда продемонстрировала слаженность действий, быстрые переходы из обороны в атаку и высокую реализацию моментов. Такой результат подчёркивает разницу в уровне подготовки и тактической дисциплине.

Интрига и характер: матчи, где всё решалось в борьбе

Не все игры прошли под знаком тотального превосходства. В противостоянии «Киквидзе» – «Красный Октябрь» (4:2) обе команды проявили характер, но класс и опыт «Киквидзе» в ключевых эпизодах сыграли свою роль. Особенно заметной была игра лидеров «Киквидзе»: Артур Григорян и Илья Олейников брали на себя ответственность в решающие моменты, что и предопределило исход встречи.

Напряжённой получилась и встреча «Пирс» – «Спарта» (5:1). Несмотря на итоговый разрыв, «Спарта» не сдавалась: команда сумела открыть счёт и вела 1:0 после первого тайма. Однако «Пирс» грамотно распорядился своими шансами и удержал инициативу до финального свистка.

Позиции лидеров: баланс атаки и обороны

«Родина» провела неоднозначный игровой отрезок: сначала уверенно обыграла «Лагуну» (5:2), а затем уступила «Киквидзе» (1:5). При этом поражение от одного из главных претендентов на титул не выглядит обескураживающим: «Родина» сумела навязать борьбу на отдельных отрезках, показав, что способна конкурировать с лидерами.

«Красный Октябрь» подтвердил статус одной из сильнейших команд турнира, уверенно обыграв «Лагуну» со счётом 8:1. Ключевыми факторами успеха стали высокая реализация моментов и надёжная игра в обороне.





Турнирная таблица: кто претендует на золото

После 8 игр турнирная таблица чётко выделяет группу команд, реально претендующих на титул.

«Киквидзе» лидирует с 22 очками (7 побед, 1 ничья) при разнице мячей 47:12. Команда демонстрирует сбалансированный футбол: высокая результативность сочетается с надёжной игрой в защите. Такой баланс – ключевой маркер реального претендента на золото.

«НВТЗ‑Центум» идёт следом – 18 очков (6 побед, 2 поражения). Волжане – самая результативная команда лиги (51 забитый мяч), однако 21 пропущенный мяч указывает на необходимость усиления надёжности в обороне.

«Красный Октябрь» занимает третью строчку с 16 очками (5 побед, 1 ничья, 2 поражения) и демонстрирует стабильность. При 38 забитых мячах команда пропустила всего 12 – это второй лучший показатель в турнире после «Киквидзе».

«Родина» также имеет 16 очков (5 побед, 1 ничья, 2 поражения), но её стиль отличается большей рискованностью: 34 забитых и 26 пропущенных мячей. Такой подход даёт команде шансы в матчах с фаворитами, но требует минимизации ошибок в обороне.

Гонка бомбардиров: индивидуальные достижения на фоне командной игры

Индивидуальная статистика подчёркивает вклад отдельных игроков в результаты своих команд:

Артур Григорян («Киквидзе») – 20 голов. Лидер гонки бомбардиров, все мячи забиты с игры. Стабильная результативность Григоряна — важный фактор успеха «Киквидзе».

Александр Бирюков («Ермак») – 16 голов. Второй в списке снайперов, также исключительно с игры. Его голы – существенная часть атакующей мощи «Ермака».

Даниил Кулаченко и Сергей Сечин (оба – «НВТЗ‑Центум») – по 12 голов. Наличие сразу двух результативных игроков в топ‑4 подчёркивает глубину атаки волжан и их способность поддерживать высокий темп игры даже при спаде формы одного из лидеров.

Ключевые цифры четвёртого игрового дня

Общее количество забитых мячей: 77.

Самый результативный матч: «НВТЗ‑Центум» – «Ковчег» (12:3).

Крупнейшая победа: «Ермак» – «Ковчег» (9:0).

Следующий игровой день обещает быть не менее насыщенным. Турнирная интрига только набирает обороты: каждая потеря очков может повлиять на расстановку сил в верхней части таблицы.

Александр Веселовский

Фото: Федерация футбола Волгоградской области