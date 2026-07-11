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Общество

В Волгоградской области вдова участника СВО отдала мошенникам 13 миллионов рублей

Общество 11.07.2026 12:45
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11.07.2026 12:45

 

Вдова участника СВО из Киквидзенского района поверила в уже традиционную обманную схему с финансированием недружественной страны и отдала мошенникам тринадцать миллионов рублей.

Месяц назад на связь с 53-летней женщиной вышла псевдосотрудница военкомата, которая под предлогом оформления государственных наград погибшему супругу попросила продиктовать его паспортные данные. Выполнив эту, на первый взгляд безобидную просьбу, женщина вскоре получила звонок от «специалистов Госуслуг», которые по уже отработанной схеме заявили о взломе аккаунта и нависшей угрозе над всеми хранящимися на счетах сбережениями.

Окончательно «добить» собеседницу мошенники решили разговором с лжесотрудником правоохранительных органов, который обвинил жительницу Волгоградской области в госизмене за якобы совершенное финансирование недружественного государства. Для того, чтобы спасти готовящиеся к изъятию деньги, женщине посоветовали обналичить круглую сумму и передать их в казначейство Волгограда.

– Жительница Киквидзенского района за два дня сняла более 13 миллионов рублей. Когда к ней подошли сотрудники банка и поинтересовались, для чего ей требуется такая крупная сумма, она рассказала о якобы готовящейся сделке по покупке недвижимости, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – На следующий день женщина передала сверток с деньгами рядом со своим домом. После этого «охотившиеся за деньгами» собеседники перестали выходить на связь. 

Вскоре вдова погибшего бойца осознала, что на связи с ней были именно аферисты. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Желанной целью для мошенников еще не оправившиеся от горя родственники погибших участников СВО становятся не в первый раз. Так, накануне Дня Победы еще одной жертвой киберпреступников стала жительница Октябрьского района, потерявшая в зоне боевых действий сына. Получив от нее паспортные данные, мошенники избрали роль сотрудников ФСБ, которые предупредили о якобы переведенных деньгах на сторону Украины. Чтобы как можно скорее уладить все проблемы с законом, женщине посоветовали обналичить крупные суммы и передать их «инкассатору».

Вскоре полицейские задержали того самого «инкассатора», который втянулся в черный бизнес из-за накопившихся долгов.

Фото из архива V102.ru

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