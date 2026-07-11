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Когда система сильнее импульса: «Крылья Советов‑М» уверенно обыграли «Ротор‑М» – 2:5 в Волгограде

Спорт 11.07.2026 11:44
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11.07.2026 11:44


В 15‑м туре Молодёжной футбольной лиги Дивизион «Б» волгоградский «Ротор» принимал самарские «Крылья Советов». Перед гостями неразрешимых задач поставлено не было – и они спокойно забрали три очка, обыграв хозяев со счётом 5:2.

Уже на 3‑й минуте «Ротор» ошеломил соперника: активный старт хозяев привёл к голу Матвея Асланяна – волгоградцы показали, что намерены играть смело. Однако «Крылья Советов» довольно быстро пришли в себя: на 12‑й минуте Иван Ковальчук ударом из‑за штрафной сравнял счёт, вернув гостям уверенность. До перерыва команды больше не смогли поразить ворота друг друга, хотя самарцы постепенно прибрали инициативу к рукам и завладели небольшим территориальным преимуществом.

Во втором тайме «Ротор» не сдавался и искал шансы выйти вперёд. Но именно умение реализовывать моменты оказалось лучше у гостей: Александр Мозговой дважды поразил ворота хозяев на 58‑й и 60‑й минутах, наглядно показав разницу между активностью и результативностью.

На 68‑й минуте Даниил Града вернул болельщикам «Ротора» надежду, сократив отставание до минимума. Однако в погоне за равным счётом волгоградцы раскрылись, чем воспользовался соперник: на 78‑й минуте Дмитрий Ворона головой замкнул невысокую передачу Матвея Гаранина, снова увеличив отрыв. Точку в матче поставил Илья Ашкалов, забивший пятый мяч уже в компенсированное время.

Итоговый счёт – 2:5 – отразил не столько отсутствие старания у «Ротора», сколько разницу в реализации голевых эпизодов и умении использовать ошибки соперника.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Крылья Советов-М» (Самара) – 2:5 (1:1).

10 июля. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 74.

Судьи: Никита Васинькин (Саранск), Артем Терехов (Волгоград), Дмитрий Данько (Волгоград).

«Ротор-М»: Зосимов, Кашлев (Кувакин, 58), Петрунькин, Амирханян, Асланян (Града, 46), Локтев, Кычанов (Журавский, 84), Суров (Цымбалов, 62), Литенко (Тарчоков, 84), Слепужников (Гречишкин, 62), Кондратьев (Журавский, 77).

«Крылья Советов-М»: Осадчий, Царев, Ерескин (Савельев, 46), Волков, Шурыгин (Ворона, 40), Скоркин, Ковальчук, Азбукин (Гаранин, 46), Пуршев (Ашкалов, 46), Беликов (Мозговой, 55), Крицин (Бельских, 90).

Голы: Асланян, 3 (1:0). Ковальчук, 12 (1:1). Мозговой, 58 (1:2). Мозговой, 60 (1:3). Града, 68 (2:3). Ворона, 78 (2:4). Ашкалов, 93 (2:5).

Предупреждены: Кашлев, 11 (неспортивное поведение). Петрунькин, 79 (срыв перспективной атаки). Града, 87 (неспортивное поведение). – Азбукин, 22 (неспортивное поведение).

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 17 июля в рамках 16‑го тура – дома на стадионе «Зенит» против ФК «Черноморец‑М» (Новороссийск). Начало встречи – в 18:00.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор» молодежный/Vk.com

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