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Спорт

Волгоградские пловцы взяли бронзу в комбинированной эстафете в Мюнхене

Спорт 11.07.2026 10:11
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11.07.2026 10:11


Легендарный олимпийский бассейн Мюнхена, построенный к XX летним Олимпийским играм 1972 года, вновь стал центром большого спорта. Здесь, под сводами арены, где когда-то творилась история, завершается 52‑е первенство Европы по плаванию – главный старт сезона для сильнейших юниоров континента.

В заключительном виде четвёртого дня соревнований была разыграна одна из самых тактически сложных и зрелищных дисциплин – смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров. В этом виде каждый этап – отдельная история: здесь нельзя «пересидеть» в тени и выйти на финиш свежим; любая ошибка в темпе или касании тут же превращается в отставание, которое потом не отыграть.

За сборную России в финале выступали Михаил Щербаков, Алексей Грабко, Серафима Фокина и Кира Манохина. И уже на первом этапе стало ясно: команда настроена решительно. Михаил Щербаков, к этому дню уже успевший завоевать в Мюнхене три золотые медали, уверенно прошёл свой отрезок на спине и передал эстафету первым.

На втором этапе Алексей Грабко в стиле брасса немного сдал позиции – команда вышла на третий отрезок уже второй. Но именно здесь началось настоящее сражение. Серафима Фокина, накануне взявшая серебро на 100 метрах баттерфляем, не просто удержала позицию – она сократила отставание от лидеров до 0,05 секунды. Это не просто техника: это умение чувствовать воду, соперника и ритм гонки, когда каждая сотая на счету.

Завершала эстафету Кира Манохина кролем. На этом этапе всё решают скорость реакции, длина гребка и умение терпеть до последнего метра. Российская четвёрка финишировала третьей с результатом 3:48,39.

Победителями стали итальянцы – 3:48,14. Серебро досталось хозяевам бассейна, сборной Германии – 3:48,25. Отставание россиян от немцев составило всего 0,11 секунды, а от чемпионов – 0,25. В плавании это дистанция одного касания.

Эта бронза – не про «не хватило». Это про борьбу, где команда держалась в лидерах, шаг за шагом, метр за метром. Про умение не сдаваться, даже когда ситуация кажется почти безнадёжной. И про то, что в комбинированной эстафете побеждает не самый быстрый на одном этапе, а тот, кто умеет держать общий темп и не терять концентрацию до самого финиша.

Мюнхенский бассейн снова подтвердил: здесь рождаются моменты, которые остаются в памяти надолго. И сегодняшняя эстафета – один из них.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР

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