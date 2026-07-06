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Расследования

В Волгограде администратору «Острова Свободы» Серенко грозит 15-летний срок

Расследования 06.07.2026 13:03
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06.07.2026 13:03


В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении скандально известного администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Фигурнату грозит до 15 лет тюрьмы за клевету, оскорбления представителей власти, вымогательство, реабилитацию нацизма, принуждение к действиям сексуального характера, создание и оборот порнографии.

- По одному из эпизодов обвиняемый понуждал знакомую к действиям сексуального характера, угрожая распространением в публичном русле компрометирующей информации. Получив отказ, мужчина разместил в интернет-канале материалы клеветнического характера в отношении потерпевшей и ее близких. Кроме того, обвиняемый опубликовал в открытом доступе материалы порнографического характера, - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, согласно результатам лингвистической экспертизы, часть текстов, размещённых мужчиной в своём Telegram-канале, реабилитировали нацизм, отрицая факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Также следственными органами установлены и другие эпизоды преступной деятельности мужчины, в том числе и с участием волгоградского блогера Алексея Ульянова.

Отметим, собранные следствием материалы направлены правоохранителями в Волгоградский областной суд. Ожидать вердикта обвиняемый будет под стражей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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