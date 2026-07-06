



В городе Камышине Волгоградской области следователями СК России возбуждено уголовное дело в отношении троих молодых людей – 19-летнего юноши и его двоих несовершеннолетних приятелей. По информации пресс-службы СУ СКР, вооружившись ножом, они совершили разбойные нападения на детей.

– Вечером 29 июня двое подозреваемых, находясь на одной из улиц Камышина, напали на двух местных жителей, один из которых являлся несовершеннолетним. Угрожая ножом, фигуранты потребовали передать им мобильные телефоны и деньги. После того как их требования были выполнены, злоумышленники попытались получить доступ к банковским приложениям. Потерпевшим удалось воспользоваться моментом и уйти от нападавших, – сообщили в следственном управлении.

В тот же вечер, уже в компании уже с третьим несовершеннолетним, молодчики напали на троих подростков.

– Угрожая ножом, подозреваемые похитили денежные средства и мобильные телефоны потерпевших, после чего скрылись с места происшествия, – уточняют следователи.

Уголовное дело возбуждено органами по статье 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой его применения. В качестве отягчающего обстоятельства молодым людям инкриминируется совершение разбоя в составе группы лиц по предварительному сговору.

По ходатайству следствия судом в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще одного – в виде домашнего ареста.

Фото: сгенерировано ИИ