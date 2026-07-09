В Волгограде врачи 25-й больницы спасли ногу спортсмену-кикбоксеру





В Волгограде травматологи ГУЗ «ГКБСМП № 25» спасли ногу молодому спортсмену-кикбоксеру. Мужчина поступил в медучреждение после ДТП с тяжёлым переломом бедренной кости и мог на всю жизнь остаться инвалидом.

- Врачи применили малоинвазивную методику: через небольшие доступы (1-1,5 см) установили блокируемый интрамедуллярный штифт. Это позволило избежать обширного хирургического вмешательства и дало пациенту возможность начать раннюю активацию — ходить с опорой на ногу уже на следующий день, - подчеркнули в облкомздраве.

Отметим, благодаря профессионализму врачей молодой человек смог вернуться в спорт и продолжить тренировки. Недавно медики повторно провели мужчине операцию и полностью удалили металлофиксатор, который помог костям правильно срастись.

Фото: облкомздрав