



В Волгограде 91-летняя жительница Красноармейского района Забелло Римма Ивановна передала в дар жителям района десятки книг из семейной библиотеки. Литературные произведения теперь может забрать или обменять каждый желающий в абонентском участке регионального оператора «ЭкоЦентр».





Как рассказала ИА «Высота 102» Римма Ивановна, семейная коллекция книг начала пополняться первыми изданиями в 1986 году. Тогда ее дочь сдавала старые вещи для утилизационного сбора, а взамен получала книги. За это время семейная коллекция пополнилась несколькими сотнями произведений, которыми зачитывались все близкие Риммы Ивановны. Богатая коллекция книг, со слов пенсионерки, была в свое время настоящей сокровищницей и для нее самой, и для семьи.

– Было такое время, когда книги купить было практически невозможно. Но мы имели возможность получать книги по талонам и собирать свои собственные библиотеки. Моя дочь Елена еще в детстве привила себе любовь к чтению. Эта любовь сохранилась у нее до сих пор, но теперь она предпочитает электронные книги. С ее разрешения я решила передать книги региональному оператору, чтобы жители моего района имели возможность прочесть эти прекрасные произведения, – рассказала Римма Ивановна.

Коллекцию уже перевезли в офис регоператора на Бульваре Энгельса, 26а, где открылась новая полка для книгообмена. Теперь каждый житель Красноармейского района может взять любую из этих книг домой. Здесь же каждый может поделиться экземплярами из своих библиотек с земляками.

Напомним, первая полка книгообмена открылась на абонентском участке на улице Краснознаменской, 12 еще в марте 2024 года. За два с лишним года через эту полку прошли тысячи книг и уникальных изданий, которые сюда приносят волгоградцы, – от неувядающей классики и любимых детских сказок до произведений современных авторов, художественной прозы, публицистики и технической литературы.

В скором времени полка книгообмена появится и в Советском районе Волгограда в бизнес-центре по адресу: Университетский проспект, 64.

Принести книги, которые больше не нужны или которыми хочется поделиться, и взять то, что хочется прочесть, можно на абонентских участках по будням с 8:30 до 17:30.

Видео: Леонид Луночкин / V102.RU