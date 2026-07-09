



В Волгоградской области, несмотря на усиленный контроль со стороны региональных властей, частные заправки начали наживаться на ажиотаже вокруг автомобильного топлива. В посёлке Средняя Ахтуба на региональной трассе 18Р1 очевидцы засняли обновлённые ценники на одной из АЗС, которые на 30 рублей выше опубликованных Росстатом расценок.

- Это какой-то грабёж. Такого у нас ещё не видел — 95 рублей за литр АИ-92. Ну ладно было бы 65-70 рублей, но 95 — это же сумасшествие. Недалеко отстаёт и дизель. Здесь он стоит более 83 рублей за литр, - сетует один из автолюбителей.

По словам мужчины, долгое время заправка вообще стояла по техническим причинам закрытой, а когда возобновила работу, сразу же задрала цены. Волгоградец надеется, что попытка коммерсантов нажиться на происходящем не пройдёт мимо ФАС, и антимонопольная служба проверит справедливость ценообразования на данной точке.

Напомним, 8 июля Росстат опубликовал официальные данные по недельному мониторингу цен на волгоградских АЗС. По информации специалистов, топливо в регионе в среднем подорожало на 17 копеек. Бензин марки АИ-92 стоит 65,5 руб./л, марки АИ-95 — 72,54 руб./л, АИ-98 и выше — 94,19 руб./л. Дизель отпускают за 77,39 руб./л.

При этом 9 июля в облкомторге призвали волгоградцев доверять лишь официальной информации. По данным властей, ситуация на заправках стабильная и контролируемая, подвоз бензина осуществляется штатно, а все логистические проблемы оперативно решаются. Новых ограничений не вводилось. Для того чтобы сбить спекулятивный ажиотаж бензин отпускается в размере 20 литров на один автомобиль. Дизель можно купить до 60 литров в городской черте и до 200 на трассах. Особые условия отпуска действуют для владельцев топливных карт.

- Профильные и надзорные ведомства Волгоградской области продолжают мониторинг и делают всё возможное для урегулирования ситуации, — подытожили в пресс-службе комитета.

Отметим, также чиновники подчёркивают, что организован круглосуточный мониторинг цен на АЗС. Все выявленные случаи увеличения стоимости отпуска топлива передаются в ФАС для организации проверок.

Фото: читатели ИА «Высота 102»