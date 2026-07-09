Силовики взбодрили хозяев цыганских хором под Волгоградом





В Калачевском районе Волгоградской области сотрудники регионального Управления ФСБ России совместно с полицейскими отдела МВД России и бойцами спецподразделений Росгвардии с профилактическими рейдами побывали в местах проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний. Как сообщает ИА «Высота 102», силовики искали в цыганских хоромах наркотики, оружие и боеприпасы.













– В ходе проведенной работы был выявлен местный житель, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – кража.Кроме этого в подразделение полиции доставлены 15 человек для проведения проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений, – сообщили итоги рейда в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По информации представителей силовых ведомств, в ближайшее время такие же рейды пройдут и в других районах Волгоградской области.





Напомним, продолжаются в Волгоградском регионе и другие проверочные мероприятия с участием силовиков – по выявлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. Проверки проходят на автодорогах, а также по местам работы мигрантов.

Фото: оперативная съемка