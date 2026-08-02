Сегодня, 2 августа, в селе Бодбе Сигнахского муниципалитета Грузии с воинскими почестями захоронили останки красноармейца НКВД СССР Александра Дзманашвили. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской академии МВД, сотрудники которой занимались передачей останков бойца в Грузию.

Напомним, что его личность опознали по сохранившемуся смертному медальону, который вместе с останками нашли поисковики в рамках Третьего всероссийского сбора поисковых отрядов образовательных организаций МВД России «Путь к Победе». Раскопки проводились на месте бывшего немецкого пересыльного лагеря для военнопленных «Дулаг-205» под Волгоградом.





– Идентификацию подтвердила ДНК-экспертиза, установившая родство с дочерью погибшего с вероятностью 99,9999%. Передача останков грузинской стороне состоялась 24 июля в Волгоградской академии МВД России поисковыми отрядами «Наследники Победы» и «Донбасс», – рассказали в академии МВД.





Дочь красноармейца хотела, чтобы останки ее отца обрели покой рядом с супругой и одной из дочерей, похороненных в Бодбе. Церемония прошла со всеми воинскими почестями, что символизирует о признании заслуг защитника Отечества и сохранении общей памяти о павших в Великой Отечественной войне.

Фото: Волгоградская академия МВД

