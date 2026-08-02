Главное

Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон Сотрудники ВТЗ покорили 300 километров пути на велосипедах Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Крупный склад Wildberries атаковали в Пензенской области: есть пострадавший
После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. – Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Общество

Найденные под Волгоградом останки бойца НКВД с почестями захоронили в Грузии

Общество 02.08.2026 20:39
0
02.08.2026 20:39


Сегодня, 2 августа, в селе Бодбе Сигнахского муниципалитета Грузии с воинскими почестями захоронили останки красноармейца НКВД СССР Александра Дзманашвили. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской академии МВД, сотрудники которой занимались передачей останков бойца в Грузию.

Напомним, что его личность опознали по сохранившемуся смертному медальону, который вместе с останками нашли поисковики в рамках Третьего всероссийского сбора поисковых отрядов образовательных организаций МВД России «Путь к Победе». Раскопки проводились на месте бывшего немецкого пересыльного лагеря для военнопленных «Дулаг-205» под Волгоградом.


– Идентификацию подтвердила ДНК-экспертиза, установившая родство с дочерью погибшего с вероятностью 99,9999%. Передача останков грузинской стороне состоялась 24 июля в Волгоградской академии МВД России поисковыми отрядами «Наследники Победы» и «Донбасс», –  рассказали в академии МВД.


Дочь красноармейца хотела, чтобы останки ее отца обрели покой рядом с супругой и одной из дочерей, похороненных в Бодбе. Церемония прошла со всеми воинскими почестями, что символизирует о признании заслуг защитника Отечества и сохранении общей памяти о павших в Великой Отечественной войне.

Фото: Волгоградская академия МВД

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.08.2026 22:07
Общество 02.08.2026 22:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 21:33
Общество 02.08.2026 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 20:39
Общество 02.08.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 18:25
Общество 02.08.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 16:20
Общество 02.08.2026 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 15:16
Общество 02.08.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 10:44
Общество 02.08.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 10:17
Общество 02.08.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 09:29
Общество 02.08.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 08:39
Общество 02.08.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 08:10
Общество 02.08.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 07:52
Общество 02.08.2026 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2026 06:43
Общество 02.08.2026 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2026 20:40
Общество 01.08.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2026 19:20
Общество 01.08.2026 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:07
Волгоградец снял красную Луну 2 августаСмотреть фотографии
21:33
Врачам ЦРБ удалось завести остановившееся сердце волгоградцаСмотреть фотографии
21:06
Волгоградцы – вторые в микст‑эстафете на СпартакиадеСмотреть фотографии
20:39
Найденные под Волгоградом останки бойца НКВД с почестями захоронили в ГрузииСмотреть фотографии
19:47
Валентина Минченко – открытие сезонаСмотреть фотографии
19:07
Может, сэкономили? Волгоградцев удивила выборочная реконструкция трамвайной линии в ЖилгородкеСмотреть фотографии
18:25
В Михайловке и Котово простятся с участником СВО Артемом ФроловымСмотреть фотографии
17:00
Катер на Волге винтами изрезал 5-летнего ребенкаСмотреть фотографии
16:20
«Давно такого не было»: под Волгоградом не зацвело озеро с лотосамиСмотреть фотографии
15:16
Опять в строю: «крылатая пехота» душевно отметила День ВДВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:49
«Ротор» завершил сезон в Лиге Тейлгейт, одержав уверенную победу в заключительном матчеСмотреть фотографии
13:53
На юге Волгограда огонь уничтожил четыре хозпостройкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
За нападение с ножом задержали наркоманку, которая шокировала волгоградцев стриптизомСмотреть фотографии
11:56
Саратовская область приходит в себя после смертельной атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде тело погибшего водителя нашли на месте ДТП у ЛЭПСмотреть фотографии
11:17
Поезд сбил 14-летнего велосипедиста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Десантники разных поколений выстроились в парке ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Колышек и куча гранита: началась подготовка нового места для памятника Невскому в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Первый игровой день Спартакиады по регби-7 – смешанный день для ВолгоградаСмотреть фотографии
09:29
Угрозу атаки БПЛА в Волгоградской области сняли спустя 10 часовСмотреть фотографии
09:05
ВСУ после Волгограда атаковали склад Wildberries в Самарской областиСмотреть фотографии
08:39
Волгоградца оштрафовали за вызов полиции после шутки голосового помощникаСмотреть фотографии
08:10
Смертоносные БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:52
В День ВДВ жара до +35 градусов накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:29
«Ротор‑2» – «Металлург» – 0:3Смотреть фотографии
06:43
ВСУ снова направили беспилотники на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:21
Дарья и Анастасия Антоновы завоевали бронзовые медали на СпартакиадеСмотреть фотографии
20:40
«Никто из них не пожалел о своем выборе»: больше десяти студентов техникума в Серафимовиче вступили в войска БпССмотреть фотографии
20:00
«Спартакиада народов России»: Вслед за Валентиной Рясовой серебро завоевал Денис КолобродовСмотреть фотографии
19:20
Волгоградка показала чарующую атмосферу трамваев: смотрим фотоСмотреть фотографии
 