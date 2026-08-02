Главное

Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон Сотрудники ВТЗ покорили 300 километров пути на велосипедах Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Крупный склад Wildberries атаковали в Пензенской области: есть пострадавший
После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. – Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Спорт

Волгоградцы – вторые в микст‑эстафете на Спартакиаде

Спорт 02.08.2026 21:06
0
02.08.2026 21:06


На озере Тёплом в Уфе в рамках II Всероссийской спартакиады «Спартакиада народов России» разыграли медали в смешанной эстафете по триатлону. Дистанция – классическая для командных стартов: 250 метров плавания, 5 километров велогонки и 1,5 километра бега.

Победу одержала команда Москвы в составе Яны Ченской, Михаила Бастракова, Дианы Исаковой и Григория Антипова. Их итоговый результат – 1 час 6 минут 38 секунд. Сборная Волгоградской области (Дарья Захарова, Денис Колобродов, Валентина Рясова, Антон Пономарёв) финишировала второй, уступив столичной команде всего 17 секунд – дистанцию, которую можно отыграть одним рывком на последних метрах.

Тройку призёров замкнула первая команда Санкт‑Петербурга (Вероника Деева, Александр Григорьев, Александра Разаренова, Павел Сорокин), отстав от лидеров на 1 минуту 48 секунд.

Для волгоградского квартета серебро – серьёзное достижение: плотность результатов подчёркивает высочайший уровень конкуренции, а отставание в 17 секунд говорит о том, что команда была готова бороться за золото. Особенно ценно, что подопечные тренера Михаила Горина смогли сохранить темп и дисциплину на всех трёх этапах: в триатлонной эстафете малейшая ошибка на одном отрезке моментально сказывается на итоговом времени.

Теперь перед спортсменами и тренерским штабом – разбор гонки: нужно понять, на каком этапе и за счёт чего можно отыграть эти решающие секунды. Следующий старт наверняка станет новой попыткой превратить «почти золото» в полноценный триумф.

В общекомандном медальном зачёте Спартакиады Волгоградская область сейчас идёт на 6‑м месте, имея в активе 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.08.2026 21:06
Спорт 02.08.2026 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2026 19:47
Спорт 02.08.2026 19:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2026 14:49
Спорт 02.08.2026 14:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2026 09:56
Спорт 02.08.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2026 07:29
Спорт 02.08.2026 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2026 21:21
Спорт 01.08.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2026 20:00
Спорт 01.08.2026 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2026 12:30
Спорт 01.08.2026 12:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.07.2026 13:08
Спорт 31.07.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2026 18:15
Спорт 30.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2026 11:32
Спорт 30.07.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2026 07:33
Спорт 30.07.2026 07:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2026 20:33
Спорт 29.07.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2026 11:41
Спорт 29.07.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.07.2026 21:37
Спорт 28.07.2026 21:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:07
Волгоградец снял красную Луну 2 августаСмотреть фотографии
21:33
Врачам ЦРБ удалось завести остановившееся сердце волгоградцаСмотреть фотографии
21:06
Волгоградцы – вторые в микст‑эстафете на СпартакиадеСмотреть фотографии
20:39
Найденные под Волгоградом останки бойца НКВД с почестями захоронили в ГрузииСмотреть фотографии
19:47
Валентина Минченко – открытие сезонаСмотреть фотографии
19:07
Может, сэкономили? Волгоградцев удивила выборочная реконструкция трамвайной линии в ЖилгородкеСмотреть фотографии
18:25
В Михайловке и Котово простятся с участником СВО Артемом ФроловымСмотреть фотографии
17:00
Катер на Волге винтами изрезал 5-летнего ребенкаСмотреть фотографии
16:20
«Давно такого не было»: под Волгоградом не зацвело озеро с лотосамиСмотреть фотографии
15:16
Опять в строю: «крылатая пехота» душевно отметила День ВДВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:49
«Ротор» завершил сезон в Лиге Тейлгейт, одержав уверенную победу в заключительном матчеСмотреть фотографии
13:53
На юге Волгограда огонь уничтожил четыре хозпостройкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
За нападение с ножом задержали наркоманку, которая шокировала волгоградцев стриптизомСмотреть фотографии
11:56
Саратовская область приходит в себя после смертельной атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде тело погибшего водителя нашли на месте ДТП у ЛЭПСмотреть фотографии
11:17
Поезд сбил 14-летнего велосипедиста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Десантники разных поколений выстроились в парке ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Колышек и куча гранита: началась подготовка нового места для памятника Невскому в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Первый игровой день Спартакиады по регби-7 – смешанный день для ВолгоградаСмотреть фотографии
09:29
Угрозу атаки БПЛА в Волгоградской области сняли спустя 10 часовСмотреть фотографии
09:05
ВСУ после Волгограда атаковали склад Wildberries в Самарской областиСмотреть фотографии
08:39
Волгоградца оштрафовали за вызов полиции после шутки голосового помощникаСмотреть фотографии
08:10
Смертоносные БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:52
В День ВДВ жара до +35 градусов накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:29
«Ротор‑2» – «Металлург» – 0:3Смотреть фотографии
06:43
ВСУ снова направили беспилотники на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:21
Дарья и Анастасия Антоновы завоевали бронзовые медали на СпартакиадеСмотреть фотографии
20:40
«Никто из них не пожалел о своем выборе»: больше десяти студентов техникума в Серафимовиче вступили в войска БпССмотреть фотографии
20:00
«Спартакиада народов России»: Вслед за Валентиной Рясовой серебро завоевал Денис КолобродовСмотреть фотографии
19:20
Волгоградка показала чарующую атмосферу трамваев: смотрим фотоСмотреть фотографии
 