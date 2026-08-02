Волгоградцы – вторые в микст‑эстафете на Спартакиаде

На озере Тёплом в Уфе в рамках II Всероссийской спартакиады «Спартакиада народов России» разыграли медали в смешанной эстафете по триатлону. Дистанция – классическая для командных стартов: 250 метров плавания, 5 километров велогонки и 1,5 километра бега.

Победу одержала команда Москвы в составе Яны Ченской, Михаила Бастракова, Дианы Исаковой и Григория Антипова. Их итоговый результат – 1 час 6 минут 38 секунд. Сборная Волгоградской области (Дарья Захарова, Денис Колобродов, Валентина Рясова, Антон Пономарёв) финишировала второй, уступив столичной команде всего 17 секунд – дистанцию, которую можно отыграть одним рывком на последних метрах.

Тройку призёров замкнула первая команда Санкт‑Петербурга (Вероника Деева, Александр Григорьев, Александра Разаренова, Павел Сорокин), отстав от лидеров на 1 минуту 48 секунд.

Для волгоградского квартета серебро – серьёзное достижение: плотность результатов подчёркивает высочайший уровень конкуренции, а отставание в 17 секунд говорит о том, что команда была готова бороться за золото. Особенно ценно, что подопечные тренера Михаила Горина смогли сохранить темп и дисциплину на всех трёх этапах: в триатлонной эстафете малейшая ошибка на одном отрезке моментально сказывается на итоговом времени.

Теперь перед спортсменами и тренерским штабом – разбор гонки: нужно понять, на каком этапе и за счёт чего можно отыграть эти решающие секунды. Следующий старт наверняка станет новой попыткой превратить «почти золото» в полноценный триумф.

В общекомандном медальном зачёте Спартакиады Волгоградская область сейчас идёт на 6‑м месте, имея в активе 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России