В Волгограде 20 июня в Александро-Невском соборе встретят чудотворную икону Божией Матери «Урюпинская», которая станет главной святыней на торжествах в память Всех святых на земле Волгоградской просиявших. Архиерейский совет Волгоградской митрополии обсудил проведение торжеств, которые пройдут 20-21 июня в Волгограде и Урюпинске.

- В этом году по решению Архиерейского совета Волгоградской митрополии празднование Урюпинской иконы Божией Матери решено совместить с празднованием Всех святых на земле Волгоградской просиявших, - сообщил епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. - И в свете подготовки к этому событию, к 200-летию иконы Божией Матери, мы начинаем празднование с Крестного хода, который состоится 20 июня этого года.

По словам архиерея, 20 июня после окончания Божественной литургии и торжественного молебна чудотворная икона в сопровождении направится в Волгоград на торжества в Александро-Невский собор. Здесь в 16:00 мск состоится Малая вечерня с чтением акафиста Урюпинской иконе Божией Матери, а в 17:00 мск - праздничное Всенощное бдение. 21 июня после поздней Божественной литургии святыня отправится обратно в Урюпинск.

Явление чудотворной иконы «Урюпинская» произошло 8 (20) июня 1827 года. В следующем году будет отмечаться 200-летие этого события. Несколько лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а потом был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь напротив Покровской церкви, а в 1854 году – в сам храм. Сообщается, что за эти годы Урюпинская икона Божией Матери не раз спасала город от «моровой язвы» и исцеляла страждущих.

Летом 2021 года чудотворную икону из Урюпинска увозили на реставрацию в Москву, а в декабре этого же года образ вернулся в Покровский кафедральный собор Урюпинска.

Фото из архива V102.RU

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