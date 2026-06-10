Дизель стремительно дорожает на волгоградских заправках

В Волгоградской области дизельное топливо снова значительно подорожало. Стоимость литра дизеля выросла на 25 копеек – до 75,79 рубля, говорится в еженедельном мониторинге цен Волгоградстата.

Отметим, что солярка вторую неделю остается лидером по подорожанию среди всех видов топлива. Ранее ценники на дизтопливо уже выросли на 31 копейку за литр.

Для сравнения, бензин марки АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей стал дороже на 1 копейку - 64,27 руб./литр. АИ-95 стоит 71,36 руб./литр – на 9 копеек больше, а литр АИ-98 подорожал на 22 копейки - до 92,61 рубля.





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