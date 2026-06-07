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Расследования

На юге Волгограда впервые запустили переехавшее из ЦПКиО колесо обозрения

Расследования 07.06.2026 08:41
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07.06.2026 08:41


В Красноармейском районе Волгограда готовится к открытию новое колесо обозрения «Красное солнце». Монтаж объекта завершился в создаваемом парке аттракционов, что позволило специалистам приступить к пробным запускам.

- Сейчас мы приступили к тестированию колеса обозрения в условиях разной нагрузки. Максимальная загрузка одной кабины составит порядка 400 кг. После этого аттракцион ждут процедура технического освидетельствования с привлечением независимой аккредитованной организации и получение свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие безопасность использования объекта, - подчеркнули в пресс-службе ЦПКиО.

Отметим, колесо обозрения переехало в Красноармейский район из Центрального парка культуры и отдыха. Открытие аттракциона должно состояться уже этим летом. По словам администрации зоны отдыха, место для установки сооружения было выбрано таким образом, чтобы гости смогли увидеть самые живописные места района, в том числе Волго-Донской канал, Волгу и благоустроенный бульвар.

Фото: ЦПКиО

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