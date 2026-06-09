Руднянский районный суд в Волгоградской области признал 41-летнего местного жителя виновным в гибели 7-летнего ребенка в ДТП. Подсудимого приговорили к 8,5 годам колонии общего режима с запретом в течение трех лет на управление транспортными средствами, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Следствием и судом установлено, что 25 августа 2025 года подсудимый, который управлял мотоциклом марки ИЖ «Планета 5» в состоянии алкогольного опьянения и без прав, не справился с управлением и совершил наезд на столб линии электропередачи. В результате на месте погиб 7-летний сын мотоциклиста, который находился в боковом прицепном устройстве.

Это жуткое ДТП произошло возле домовладения №26 на улице Героя Климашкина в селе Матышево Руднянского района. Тогда сообщалось, что мотоциклист катал также и жену, которая находилась в качестве пассажира. Ее и виновника аварии госпитализировали в больницу. Мужчине вменялось совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ и грозило до 12 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





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