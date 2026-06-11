В Волгоградской области на фоне дождливой и холодной весны вторую неделю подряд резко дорожают сезонные овощи. Согласно оперативным данным Росстата, с 2 по 8 июня стоимость 1 килограмма огурцов взлетела на 12,3% (+14,05 руб.) до 128,20 руб., а помидоров на 9,3% (+16,8 руб.) – до 196,95 руб./кг.

Также в числе лидеров роста – корнеплоды: репчатый лук теперь стоит 51,13 руб./кг (+7,5%), свекла 42,76 руб./кг (+5,6%) и картофель 57,16 руб./кг (+4,7%).

Кроме того, не обошёл рост цен стороной и другие продовольственные товары. В частности, до 93,20 руб./кг (+1,9%) выросли цены на макароны, до 1073,62 руб./кг (+1,8%) на чёрный байховый чай, до 67,11 руб./кг (+1,6%) на сахарный песок и до 205,61 руб./кг (+1,6%) на окорочка.

В числе продуктов и товаров, немного снизившихся в цене: соль 15,87 руб./кг (-1,9%), твёрдые и полутвёрдые сыры - 824,93 руб./кг (- 0,8%). Также подешевели куриное яйцо и свинина на 0,6% и стоят теперь, соответственно, 87,01 руб. и 383,35 руб.

Фото из архива ИА «Высота 102»