



В Волжском Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле участников преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде рогов краснокнижных сайгаков в Китай. Прикрыть деятельность преступников удалось благодаря совместной спецоперации регионального управления ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД.

Свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли на территории от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Республики Бурятии.

- Роли участников группы распределялись следующим образом. Росулов Н. и Мукашев Г., находясь на территории Поволжья, незаконно приобретали и перевозили рога сайгака Абдухакимову С., находящегося на территории г. Волжского Волгоградской области. Тем временем последний хранил рога, придавал им товарный вид, упаковывал и пересылал лицам, находящимся в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территорию Приморского края и Республики Бурятия, для дальнейшей их продажи, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ещё одному фигуранту Назимову А. была отведена роль по реализации контрабандной продукции в КНР. Он искал покупателей, передавал продукцию и получал денежные средства.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, после того как банду накрыли силовики, прошли масштабные обыски, во время которых у фигурантов были изъяты 2 тыс. рогов сайгака. По оценке экспертов, данное количество эквивалентно убийству 1 тыс. животных.

Отметим, решением Волжского городского суда четыре участника преступного сообщества признаны, в зависимости от их роли в нелегальном бизнесе, виновными по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Ближайшее время они проведут в колонии общего режима: Абдухакимов С. – 8 лет; Назим А. – 7 лет 6 месяцев; Росулов Н. – 7 лет 1 месяц; Мукашев Г. – 5 лет 8 месяцев. Приговор может быть обжалован.

Фото: ФСБ России