К 6 годам колонии строгого режима приговорен 54-летний житель Волгоградской области, который напал с ножом на полицейского в продуктовом магазине в Киквидзенском районе.

Как сообщили в СУ СКР по региону, мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. В момент совершения преступления находился под административным надзором.

Ранее сообщалось, что 20 марта текущего года в магазин «Пятерочка» прибыл наряд для задержания мужчины, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На появление стражей порядка он отреагировал агрессивно. Когда мужчине предложили пройти в служебный автомобиль, он достал нож и пытался нанести полицейскому удары, но тот успел вовремя уклониться от оружия.

Известно, что рецидивист вышел из колонии 25 июля 2025 года и находился под административным надзором сроком на 8 лет.

Фото: объединённой пресс-службы судов Волгоградской области





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