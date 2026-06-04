Полиция начала проверку после избиения сотрудников службы отлова

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Краснооктябрьском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в отдел полиции Краснооктябрьского района обратилась сотрудница муниципального учреждения, сообщившая о нападении на нее жителей одного из домов по улице Прибалтийская.