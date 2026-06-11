



11 июня в Волгограде на фоне массированного налёта БПЛА на Москву, регионы центральной России и юга страны вновь произошёл сбой в графике приёма и отправления авиарейсов. По данным на 8:00 задерживаются уже шесть авиарейсов, связывающих региональный центр с Москвой и Антальей.

С 9:10 на 10:50 отложен прилёт московского рейса № DP 6965 авиакомпании «Победа». С 10:35 на 14:10 отложено прибытие рейса № U6 1850 из турецкой Анталии компании Ural Airlines. С 17:20 на 19:00 отложен прилёт рейса № DP 6969 «Победы» из Москвы.

Эти же самолёты с задержкой вылетят по обратным маршрутам. Рейс № DP 6966 «Победы» покинет региональный центр с полуторачасовой задержкой в 11:05. Рейс № U6 1849 Ural Airlines отправится в Анталию с задержкой более трёх часов в 15:25. Без малого с двухчасовой задержкой вылетит в Москву рейс № DP 6970 «Победы».

Отметим, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью ВСУ атаковали регионы России сотнями БПЛА. По данным Минобороны, 330 из них были сбиты и не достигли целей. Волгоградскую область атака миновала.

Фото из архива ИА «Высота 102»