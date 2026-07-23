Будет «жарко»: Волгоградская область проводит рабочую неделю дождями





Осадки, остудившие улицы Волгограда сегодняшним утром, задержатся в регионе до конца рабочей недели.

Завтра, 24 июля, в Волгоградской области ожидается настоящий разгул стихии. Синоптики предупреждают о надвигающихся ливнях с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Несмотря на приятное охлаждение после дождя, температура воздуха останется при своих и достигнет +38 градусов. До +30 шкала термометров опустится лишь в отдельных северо-западных районах.

В субботу жители Волгограда могут выходить из дома без зонтов – по прогнозам метеорологов, горожан ожидает солнечный и поистине жаркий день при +37 градусах в тени. А вот некоторые районы региона начнут выходные с осадков. Впрочем, после пятничной непогоды они покажутся волгоградцам лишь «остатками былой роскоши».

Фото Павла Мирошкина