Авария парализовала работу скоростных трамваев в Волгограде





В Волгограде утром четверга парализовало работу скоростных трамваев. По словам пассажиров, от конечной станции в Тракторозаводском районе вагоны доезжают лишь до «Монолита».

– Со скоростным трамваем сегодня утром какая-то беда – доезжают до «Монолита» и разворачивается, – рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградцы. – Многие, поняв, что ожидание не даст результатов, вынужденно пересели на троллейбусы или автобусы. Однако кто-то, не теряя надежды, все еще стоит на остановках.

В диспетчерской службе «Метроэлектротранса» сообщили, что причиной утренней заминки стала авария.

– В скором времени трамваи поедут от конечной на ВГТЗ до остановки «Европа Сити Молл». Движение до станции «Ельшанка» будет запущено после ликвидации аварии, – отметил дежурный.

Накануне трамваи СТ остановились в районе остановки «ТЦ Европа». Пассажирам пришлось идти пешком по жаре до ближайшей остановки троллейбуса или ждать, когда движение скоростных трамваев наладится. Паузу в работе общественного транспорта специалисты также объяснили аварией.

Фото Андрея Поручаева