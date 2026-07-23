



Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура помогла волгоградскому предпринимателю избежать разорения из-за штрафа в размере 10,5 млн рублей. Как сообщили в Генпрокуратуре, после обращения бизнесмена и последовавшей проверки штраф был заменен на предупреждение.





– В связи с изменениями в законодательстве, моё предприятие, которое изготавливает упаковку для товаров, всего на несколько дней просрочило оплату экологического сбора в 2025 году. Сумма по данному экосбору составила более 3,5 млн руб. В связи с данной просрочкой должностными лицами межрегионального управления Росприроднадзора я был привлечён к административной ответственности, и мне был назначен штраф в размере более 10,5 млн руб, – рассказал волгоградец.

Установлено, что предприятие, которым руководит мужчина, относится к категории МСП, а нарушение он допустил впервые. Кроме того, бизнесмен оплатил обязательные платежи в размере 3 млн рублей.

В связи с этим прокурор обратился в суд с целью опротестования решения Росприроднадзора. Все требования были удовлетворены – штраф был заменен на предупреждение.

Видео: Генеральная прокуратура РФ