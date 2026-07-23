Под Волгоградом в ДТП погиб водитель украинской легковушки

Смертельная авария произошла в Нехаевском районе Волгоградской области. По информации регионального Главка МВД, в ДТП погиб 42-летний водитель автомашины «Богдан». Эту марку до 2021 года выпускала украинская корпорация «Богдан», пока не обанкротилась.

По предварительным данным, водитель седана не справился с управлением и съехал с дороги. В кювете автомобиль перевернулся.

ДТП произошло накануне днем на 118 км автодороги «Новониколаевский-Урюпинский-Нехаевская-Краснополье-Манино». Известно, что водитель получил ранения, от которых скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области