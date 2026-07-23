Сегодня, 23 июля, депутаты Волгоградской облдумы на законодательном уровне утвердили новые меры поддержки молодежи, которые неделю назад озвучил глава региона на встрече с выпускниками-стобалльниками. Принятые изменения расширяют перечень получателей именной стипендии региона.

– Впервые ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей в течение первого года обучения смогут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и ссузы по результатам ЕГЭ на 100 баллов или победившие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, – уточнили в региональном парламенте.

Указанные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Новые меры поддержки талантливой молодежи приняты в первую очередь для того, чтобы перспективные кадры оставались в регионе. Работа ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на создание в Волгоградской области условий для самореализации молодых людей. Именную стипендию они смогут получать уже с нового учебного года, до которого осталось чуть больше месяца.

– Для нас это стратегический выбор, который определяет, каким будет наш регион через пять, десять, двадцать лет. Мы инвестируем не в цифры отчетности, а в будущее поколение, в их энергию, идеи и готовность созидать здесь, на волгоградской земле. И особенно важно, что эта инициатива родилась в диалоге с теми, ради кого мы работаем, – рассказала зампредседателя Волгоградской облдумы Зина Мержоева.

Напомним, что введении в Волгоградской области новых мер социальной поддержки талантливой молодежи губернатор Андрей Бочаров сообщил 16 июля. Так, впервые в регионе стобалльники смогут получить разовую выплату в сумме 100 тысяч рублей. С 50 до 100 тысяч увеличены выплаты победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Такая же сумма их ожидает в случае поступления в волгоградские учебные заведения. Также сообщалось о выплате именной стипендии в размере 10 тысяч рублей в течение первого курса тем студентам, которые поступили в волгоградские вузы.

Депутат облдумы, ректор Волгоградского государственного медуниверситета Владимир Шкарин считает, что новая мера станет стимулом для школьников и поможет вузам привлекать лучших абитуриентов.

– Для вузов это большой плюс – в рейтингах учитывается средний балл ЕГЭ, от этого зависят контрольные цифры приема, в том числе бюджетные места. Новая мера – это сигнал для каждого талантливого школьника: регион ждет тебя и готов инвестировать в твое будущее. Стипендия становится наглядным подтверждением того, что Волгоградская область заинтересована в умных, амбициозных и целеустремленных ребятах и создает для них реальные стимулы оставаться и развиваться на родной земле, - считает Шкарин.

Ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков, который таже работает в облдуме, назвал новые меры поддержки стобалльников дальновидным шагом.

– Сегодняшнее решение – это мощный сигнал для будущих абитуриентов. Более того, такая мера поможет ребятам сделать выбор в пользу волгоградских университетов. Я убежден и всегда подчеркиваю: по уровню и качеству образования наши вузы не уступают столичным, – считает Коротков. – Поэтому поощрение выпускников станет действенным инструментом закрепления талантливой молодежи в Волгоградской области.

Остальные ректоры волгоградских вузов также поддержали это решение.

Фото из архива V102.RU