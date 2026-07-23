В Волгограде часть магазинов «заморозила» цены перед 1 сентября

Сеть магазинов «Детский мир» поддержала предложение ФАС об ограничении наценок на школьные товары перед началом учебного года. Как сообщили в федеральном ведомстве, компания уже несколько лет фиксирует предельные цены на школьные товары в преддверии 1 сентября.

В частности, торговая сеть по предложению ФАС России зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года.

В ассортименте товаров по минимальным ценам представлены: рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие указанных школьных товаров во всех магазинах сети. Ограничение наценок коснулось 16 позиций канцелярских товаров, 8 позиций одежды и обуви и 2 позиций школьных рюкзаков. При этом стоимость тетрадей даже снизилась на 5-13% в сравнении с 2025 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что антимонопольная служба направила 18 торговым организациям предложения по ограничению наценок и цен на школьные товары в период повышенного спроса перед началом учебного года.

В частности, такие предложения получили группы компаний, работающие в Волгоградской области - Х5, «Детский мир», «Читай город», «Офисмаг», «Комус», «Метро», «Лента», «Ашан», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС».