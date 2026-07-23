



Во второй день первенства России по плаванию среди юношей и девушек 16-18 лет в Калуге сборная Волгоградской области завоевала одну медаль. Бронзовым призёром на дистанции 1500 метров вольным стилем стал Александр Дудаков.

В напряжённой борьбе он показал результат 15:47.37 и заработал 776 очков в системе AQUA 2026. Золото забрал Артём Сиплевой – он проплыл за 15:36.88 и получил 802 очка. Серебро досталось Егору Олефиру из Краснодарского края: его время – 15:40.94, а баллы – 792.

Победитель Артём Сиплевой разложил дистанцию идеально ровно, пройдя вторую половину не слабее первой – классический признак элитной работы на длинных отрезках.

Бронзовый призёр Александр Дудаков избрал иную стратегию: первые 600 метров он держался вплотную к лидерам, показывая сплиты 31.1–31.4 секунды. Однако на отметке 900 и 1000 метров у него случился небольшой провал темпа (31.95 и 31.99 сек). Но после километра Александр начал прибавлять. Ключевым моментом стал финальный отрезок: 16-летний Дудаков нашёл силы ускориться и обойти 17-летнего Владислава Чиркова.

Успех Дудакова особенно ценен тем, что он соревновался с оппонентами постарше. В стайерском плавании разница в возрасте часто означает превосходство соперников в физической мощи, но воспитанник волгоградской школы удержал график и навязал борьбу фаворитам, замкнув тройку сильнейших.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР