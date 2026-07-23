



В Волгоградской области расследовали убийство предпринимателя, совершенное на трассе еще 29 лет назад.

В августе 1997-го трое коммерсантов поехали в Астраханскую область на грузовике – компаньоны планировали закупить там сельхозпродукцию. Из-за поломки машины им пришлось встать на ночлег прямо на трассе в Урюпинском районе. Однако спокойной эта ночь не была. Заметив на дороге остановившийся грузовик, трое подельников подошли к предпринимателям и, угрожая им ножом, потребовали отдать все деньги.







– Один из них что-то крякнул на меня и дернулся, а я автоматически выстрелил, – рассказывает задержанный мужчина.

Жертвой ночного нападения стал один из мужчин. Однако найти обидчиков не удавалось почти три десятилетия – единственной зацепкой следователей была оставленная преступником шапка, используемая им в качестве маски.

– Позже выяснилось, что житель Саратовской области и двое его знакомых в ночь с 10 на 11 августа 1997 года вооружись охотничьим ружьем, изготовили самодельные маски для сокрытия лиц и выехали на трассу для получения наживы, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Уже скрываясь с места преступления, один из них потерял шапку, которая зацепилась за дерево. Именно благодаря этому вещественному доказательству спустя 29 лет удалось установить личность одного из участников преступления.

Оказавшись в кабинете следователей, мужчина даже спустя столько лет в деталях вспомнил обстоятельства той ночи и показал момент расправы на месте.

Фото и видео СУ СК России по Волгоградской области