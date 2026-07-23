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Пьяный волгоградец приемом самбо изувечил прохожего

Происшествия 23.07.2026 09:14
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23.07.2026 09:14


Полицейские задержали 37-летнего волгоградца, который причинил тяжелую травму в результате уличного конфликта прохожему. 

46-летний житель Красноармейского района попал в больницу после того, как неизвестный ему ранее мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на него, применив прием боевого самбо. Пострадавший не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт. 

В больнице у волгоградца диагностировали перелом основания черепа. Нападавшим оказался ранее судимый волгоградец. В отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.


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