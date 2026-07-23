



Решение о мотивирующих выплатах стобалльникам и победителям олимпиад официально закрепили в постановлении «О премиях Волгоградской области в сфере образования».

Согласно документу, вчерашние школьники могут рассчитывать на единоразовую выплату в размере ста тысяч рублей за идеально сданный ЕГЭ. Выпускники, которые покорили систему и повторили свой успех дважды, а то и трижды, получат крупную сумму только за один экзамен. Победы на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников оценивают в те же 100 тысяч рублей – при этом учеников будут премировать за лучший результат по каждому предмету.

– Разовую выплату в размере ста тысяч рублей волгоградцам начислят и за поступление на очную форму обучения в волгоградский вуз или ссуз, если первокурсник – стобалльник или победитель регионального этапа всероссийской олимпиады, – прокомментировали в пресс-службе администрации региона. – Кроме того, такие студенты будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей весь первый год обучения. Документ, регламентирующий выплаты, вступит в силу 1 сентября.

В этом году в Волгоградской области насчитали несколько десятков стобалльников. Светлана Овечкина, выпускница лицея № 3, и вовсе обновили региональный рекорд, набрав высший балл сразу по четырем экзаменам – русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

Рейтинг школ, составленный на основе результатов ЕГЭ, корреспонденты ИА «Высота 102» публиковали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина