В Волгограде задерживают и отменяют рейсы из Москвы





В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов задерживаются и отменяются несколько рейсов. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, к данному часу задержаны три рейса и два отменены.

Вылетающий из Шереметьево самолет авиакомпании «S7» приземлится в Гумраке без малого на три с половиной часа позже запланированного – в 16:40. В обратную сторону он отправится в 17:15.

С вынужденной паузой придется мириться и пассажирам, планировавшим вылететь из столицы сегодня в 21:20. Рейс до Гумрака был перенесен на 40 минут.

Не повезло пассажирам, планирующим вылет из Москвы на судне авиакомпании «Аэрофлот» в 16:50. Их рейс вовсе был отменен. Из Волгограда тот же борт должен был отправиться обратно в столицу в 17:50, рейс также не состоится.