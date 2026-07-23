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Общество

В Волгограде задерживают и отменяют рейсы из Москвы

Общество 23.07.2026 15:18
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23.07.2026 15:18


В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов задерживаются и отменяются несколько рейсов. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, к данному часу задержаны три рейса и два отменены. 

Вылетающий из Шереметьево самолет авиакомпании «S7» приземлится в Гумраке без малого на три с половиной часа позже запланированного – в 16:40. В обратную сторону он отправится в 17:15.

С вынужденной паузой придется мириться и пассажирам, планировавшим вылететь из столицы сегодня в 21:20. Рейс до Гумрака был перенесен на 40 минут.

Не повезло пассажирам, планирующим вылет из Москвы на судне авиакомпании «Аэрофлот» в 16:50. Их рейс вовсе был отменен. Из Волгограда тот же борт должен был отправиться обратно в столицу в 17:50, рейс также не состоится.

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