



Верховный суд России подтвердил приговор 19-летнему волгоградцу Ивану Мельничуку, отравленному в колонию на 12 лет за работу с украинской разведкой.





По заданию своих кураторов участник запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России» фотографировал военные объекты в Волгоградской и Астраханской областях и указывал украинской разведке их точное местоположение.

– За установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, Иван Мельничук приговорен к 12 годам колонии, – напомнили в пресс-службе ВС России. – Изучив материалы дела и кассационную жалобу волгоградца, Верховный суд пришел к выводу, что назначенное наказание соответствует и характеру, и степени общественной опасности преступления.

Отметим, что первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Накануне в Волгограде отправили в СИЗО бывшего преподавателя Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко. За размещение видео, дискредитирующего российскую армию, в отношении юриста возбудили уголовное дело. Напомним, что прежде его привлекали к административной ответственности.

Фото сгенерировано с помощью ИИ, видео Верховного суда России