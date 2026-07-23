Работы китайского мастера выставят в музее Машкова в Волгограде





В Волгограде в выставочном зале музея Машкова с 31 июля открывается масштабный выставочный проект «Высокое небо и далекие горы», который познакомит любителей искусства с творчеством современного китайского мастера Канг Миньи.

Художник высшей государственной категории Китая вдохновляется буддистскими идеями, продолжает каноническую линию китайского пейзажа. Профессор посвятил свою жизнь традиционному китайскому пейзажу жанра «шань-шуй» («горы-воды»). Данный вид направление передает не точность воспроизведение пейзажа природы, а внутренний опыт – состояние, похожее на медитацию, что созвучно буддийской традиции «чань» или «дзен».





На выставке будет представлено более 50 произведений Канг Миньи. Кроме того, в выставочный проект органично включена экспозиция декоративно-прикладного искусства из коллекции музея Машкова – «Фарфор – дитя Китая». В ней представлены китайские фарфоровые изделия XVIII-XIX веков из собрания музея.

Посетить выставку можно всем желающим до 4 октября.

Изображение: музей Машкова