Под Волгоградом после аварии погибла пожилая водитель мотороллера





Пожилая женщина, двигавшаяся по федеральной трассе на мотороллере, погибла после смертельного столкновения с легковушкой.

Авария на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» случилась в поселке Ерзовка накануне утром. Ехавшая за рулем мотороллера Stels 69-летняя пенсионерка не пропустила Lada Priora и столкнулась с ней по касательной. Последствия ДТП можно оценить даже по повреждениям легковушки – у нее помят капот и разбито лобовое стекло.

Пострадавшую в аварии женщину срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, она вскоре скончалась.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области