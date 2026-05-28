В Волгоградской области резко подорожали визиты к стоматологу

В Волгоградской области зафиксирован рост цен на медицинскую услугу – восстановление зуба пломбой. По данным Волгоградстата, подорожание составило 4,9%. При этом в Волгограде рост на пломбу оказался еще заметнее – 6,71%. Однако по стоимости поставить пломбу в областном центре стоит дешевле, чем в среднем по региону – 3246 рублей.