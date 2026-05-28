



В Камышине Волгоградской области завершила работу межведомственная комиссия, направленная для изучения ситуации с ученицей школы МБОУ СШ №19 – дочерью участника СВО. О проблеме, с которой столкнулась девочка, 27 мая рассказал ведущий Владимир Соловьёв.

Так, опираясь на ставшую ему известной информацию, журналист сообщил о том, что старшекласснице из семьи Героя России директор школы рекомендовала не появляться на Последнем звонке. Поводом для такого решения стала, цитата, «токсичность» ситуации, в которой оказалась семья. Владимир Соловьев выступил с резкой критикой этого поступка директора школы, назвав его не иначе как «предательством».

По данным «Высоты 102», с проверкой представители профильных ведомств и депутаты побывали в Камышине до выхода программы в эфир – в среду. По словам заместителя председателя Волгоградской облдумы, главы парламентского комитета по образованию, науке и культуре, члена оргкомитета по созданию памятника участникам СВО Зины Мержоевой, проблема была улажена, а с семьей Героя России достигнуто понимание.

- О ситуации в камышинской школе стало известно еще накануне. По поручению губернатора Волгоградской области сразу же были приняты все меры к ее исправлению. В Камышин была направлена рабочая группа, всостав которой вошли руководители областных комитетов по образованию и соцзащите, представители депутатского корпуса, которая детально разобралась во всех аспектах. Хочу отметить, что взрослыми был совершен ряд ошибок, которые вместе исправили, с семьей достигнуто полное понимание, - сообщила Зина Мержоева.





По словам Мержоевой, к такого рода ситуациям все стороны должны подходить максимально деликатно и решать их спокойно.

- Есть очень большое количество нюансов, которые не стоит обсуждать в публичной плоскости. Но всегда на первом месте интересы ребенка и семьи. Мы на системной основе работаем со школой, родителями, разбираемся с каждым случаем: наша задача их нивелировать и не допускать. И данная ситуация также была всесторонне рассмотрена. Руководство школы напрямую пообщалось и с мамой и с папой девочки. Родители получили необходимые пояснения. На текущий момент все вопросы урегулированы и решены в интересах семьи., - подытожила парламентарий.

