



28 мая в Волгоградской областной думе проходит очередное заседание. На текущий момент депутаты уже успели рассмотреть и одобрить несколько важных законопроектов. В их числе – поправки в региональный КоАП, предусматривающие финансовое наказание для компаний, сдающих электросамокаты в краткосрочную аренду. Теперь организациям придётся чутко следить за местами, где пользователи оставляют устройства, или же раскошелиться на штрафы.

- Прокуратурой региона предложено ввести штрафы для компаний проката (для должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических – от 80 до 100 тыс. рублей) за размещение СИМ в неустановленных местах, а также за нарушение требований к оборудованию парковочных мест (превышение допустимого количества самокатов, размещение с опорой на элементы благоустройства), - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, ранее прокуратура Волгограда в 2024 году выступила с инициативой по корректировке местных правовых актов по благоустройству. В документ был внесён новый раздел, содержащий требования к расстановке средств индивидуальной мобильности. Однако до настоящего времени наказание за нарушение правил предусмотрено не было. Решением депутатов поправки в КоАП были утверждены.

Фото из архива ИА «Высота 102»