РФС ищет футбольные таланты в Волгоградской области





Стартовал всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия – футбольная страна». Проект РФС в этом году приурочен к Всемирному дню футбола, который отмечается с 2024 года 25 мая. Заявки принимаются до 23 сентября.

Призовой фонд для победителей и призёров составит 8,1 млн рублей. Конкурс направлен на поиск и поощрение инициатив по развитию футбола в регионах.





На конкурс можно заявиться в одной из десяти номинаций:

- лучший массовый проект в футболе

- лучший проект для лиц с ОВЗ

- лучший проект для женщин

- лучшая любительская лига

- лучший любительский клуб

- лучший корпоративный футбольный проект

- лучшая футбольная инициатива

- лучший проект для детей

- лучший футбольный проект для ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих всех родов войск Российской Федерации

- лучший проект для студентов.

Победители и призёры получат денежные призы. Первое место – 350 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 250 тысяч. Победитель и призёры номинации для корпоративных проектов получат возможность обучения по специальным программам в Академии РФС. Лауреат также получит прямую квоту на участие в финальной части чемпионата России среди корпоративных команд.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На завершающем этапе экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции. Национальные победители и призёры будут объявлены не позднее 19 февраля 2027 года. Церемония награждения пройдёт весной.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на платформе https://strana.rfs.ru. Там же публикуются новости и информация о самых ярких проектах-участниках за все сезоны конкурса.

«Россия – футбольная страна» проводится с 2020 года. За пять прошедших сезонов в конкурсе участвовали 2500 проектов. Каждый год лучшие проекты конкурса представляют Россию в UEFA Grassroots Awards – главной европейской премии в массовом футболе.