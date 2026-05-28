Волгоградские волонтёры привезли ветеринарный госпиталь на Донбасс





Волгоградские волонтёры зооцентра «Дино» прибыли с гуманитарной миссией на Донбасс. Активисты впервые привезли в пострадавший от войны регион мобильный ветеринарный госпиталь, созданный на базе автобуса благодаря финансовой поддержке президентского фонда.

На этот раз специалисты сконцентрировались на оказании помощи животным, прибившимся к местным шахтам и промплощадкам.

- Угольный бассейн в новых регионах страны – один из крупнейших в мире. И, конечно же, на таких предприятиях в большом количестве обитают собаки и кошки. Работники шахт заботятся о животных, но стерилизовать их всех не имеют возможности. В связи с тем, что также затруднительно доставить всех собак к месту стерилизации, есть необходимость стерилизовать животных, используя передвижной мобильный госпиталь, - сообщили активисты.





Одной из первых волгоградцы посетили шахту «Должанская Капитальная». Здесь ветеринары произвели стерилизацию и вакцинацию кошек и собак. Во время процедуры обнаружилось, что многие животные тяжело пострадали от боевых действий. Специалисты помогли извлечь из четвероногих железные осколки.





Напомним, как ранее сообщала редакция, центр реабилитации животных «Дино» стал победителем в конкурсе президентских грантов и получил финансовую поддержку на создание автогоспиталя в размере 8 млн рублей. Аналогичную сумму волгоградские зоозащитники изыскали из собственных средств.

