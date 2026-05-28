 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Волгоградские волонтёры привезли ветеринарный госпиталь на Донбасс

Волгоградские волонтёры зооцентра «Дино» прибыли с гуманитарной миссией на Донбасс. Активисты впервые привезли в пострадавший от войны регион мобильный ветеринарный госпиталь, созданный на базе автобуса благодаря финансовой поддержке президентского фонда.

На этот раз специалисты сконцентрировались на оказании помощи животным, прибившимся к местным шахтам и промплощадкам.

- Угольный бассейн в новых регионах страны – один из крупнейших в мире. И, конечно же, на таких предприятиях в большом количестве обитают собаки и кошки. Работники шахт заботятся о животных, но стерилизовать их всех не имеют возможности. В связи с тем, что также затруднительно доставить всех собак к месту стерилизации, есть необходимость стерилизовать животных, используя передвижной мобильный госпиталь, - сообщили активисты.


Одной из первых волгоградцы посетили шахту «Должанская Капитальная». Здесь ветеринары произвели стерилизацию и вакцинацию кошек и собак. Во время процедуры обнаружилось, что многие животные тяжело пострадали от боевых действий. Специалисты помогли извлечь из четвероногих железные осколки.


Напомним, как ранее сообщала редакция, центр реабилитации животных «Дино» стал победителем в конкурсе президентских грантов и получил финансовую поддержку на создание автогоспиталя в размере 8 млн рублей. Аналогичную сумму волгоградские зоозащитники изыскали из собственных средств.

Фото: "Дино"/ vk.com

